Курс доллара вырос на 18 копеек. Курс валют НБУ
25.06.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 25 июня, курс гривни по отношению к доллару упал на 18 копеек. А по отношению к евро гривня подешевела на 19 копеек.
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