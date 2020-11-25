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Курс евро снизился. Официальный курс валют

25.11.2020, 08:00
Курс евро снизился. Официальный курс валют - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 25 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 8 копеек. Относительно доллара гривня потеряла менее копейки. 

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Анна Ишутина
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