Курс наличного доллара растет: данные по банкам

В пятницу, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 8,85 коп и составляет 27,321 грн. Курс продажи вырос на 10,45 коп – до 27,589 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,25 грн, максимальный – 27,4 грн. Для продажи минимальный курс – 27,45 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,35 коп и составляет 32,5125 грн. Средний курс продажи вырос на 18,1 коп и составляет 33,028 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 32,25 грн, максимальный – 32,6 грн. Для продажи минимальный курс – 32,77 грн, максимальный – 33,84 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей подрос на 2 коп и составляет 3,364 грн. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп и составляет 3,849 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,0 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 3,9 грн.

Александра Шмыкова

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