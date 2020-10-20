Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 20 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,375/28,395, к закрытию котировки составили 28,34/28,36.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,34, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,36, максимальные – 28,395.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3860/33,4095, к закрытию котировки составили 33,5007/33,5158.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3648/0,3654, к закрытию котировки составили 0,3645/0,3648.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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