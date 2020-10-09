Межбанк закрылся падением курса гривни

В пятницу, 9 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,22/28,25, к закрытию котировки составили 28,235/28,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,235. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,20, максимальные – 28,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2290/33,2615, к закрытию котировки составили 33,3427/33,3519.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3649/0,3657, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3672.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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