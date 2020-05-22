Наличная гривня укрепилась

В пятницу, 22 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,27 коп и составляет 26,6230 грн. Курс продажи упал на 1,4 коп – до 26,9330 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный - 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,8 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,87 коп и составляет 28,8820 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 29,4840 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,4 грн, максимальный - 29,05 грн. Для продажи минимальный курс – 29,2 грн, максимальный - 29,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,186 грн. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 3,795 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 3,9 грн.