Наличный доллар подешевел

В среду, 21 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,25 коп и составляет 28,211 грн. Курс продажи упал на 3,6 коп – до 28,465 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,32 грн, максимальный – 28,58 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,35 коп и составляет 33,1405 грн. Средний курс продажи вырос на 12,55 коп и составляет 33,6835 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,82 грн, максимальный – 33,37 грн. Для продажи минимальный курс – 33,5 грн, максимальный – 33,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,321 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,769 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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