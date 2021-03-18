Наличный доллар подешевел, а евро подорожал

В четверг, 18 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,65 коп и составляет 27,59 грн. Курс продажи упал на 2,1 коп – до 27,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный – 27,66 грн. Для продажи минимальный курс – 27,72 грн, максимальный – 27,93 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,95 коп и составляет 32,805 грн. Средний курс продажи вырос на 9,75 коп и составляет 33,274 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,45 грн, максимальный – 32,98 грн. Для продажи минимальный курс – 33,12 грн, максимальный – 33,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,397 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,847 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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