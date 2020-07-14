Наличный доллар в банках снова дорожает

Во вторник, 14 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9,1 коп и составляет 26,9705 грн. Курс продажи вырос на 7,3 коп – до 27,2550 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,88 грн, максимальный - 27,1 грн. Для продажи минимальный курс – 27,13 грн, максимальный – 27,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,45 коп и составляет 30,2900 грн. Средний курс продажи вырос на 12,77 коп и составляет 30,8732 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,8 грн, максимальный - 30,55 грн. Для продажи минимальный курс – 30,7 грн, максимальный - 31,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,359 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,882 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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