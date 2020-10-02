Наличный курс гривни снизился

В пятницу, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,85 коп и составляет 28,2255 грн. Курс продажи вырос на 5,05 коп – до 28,4685 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,38 грн, максимальный – 28,58 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,7 коп и составляет 32,893 грн. Средний курс продажи вырос на 6,85 коп и составляет 33,419 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,6 грн, максимальный – 33,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33,2 грн, максимальный – 33,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,297 грн. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 3,784 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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