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Наличный курс доллара упал на 15 копеек

Наличный курс доллара упал на 15 копеек
08.08.2019, 14:00

Сегодня наличный доллар торгуется по 25,21/25,51 грн

В четверг, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15 коп до 25,2123 грн. Курс продажи снизился на 13 коп - до 25,5145. Максимальный курс покупки составил 25,23 грн, минимальный курс продажи – 25,51 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13 коп и составляет 28,1625 грн. Средний курс продажи упал на 10 коп до 28,692. Продать евро дороже можно за 28,2 грн, купить дешевле – за 28,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 коп и составляет 3,577 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1 коп - до 3,99 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 43,8 грн.

Средний курс покупки евро составляет 28,16 (28,29 - 7 августа), продажи - 28,69 (28,79 - 7 августа) грн за евро.

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