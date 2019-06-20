НБУ советует банкам направить сверхприбыль на докапитализацию

Украинские банки должны использовать текущие доходы для формирования запаса капитала. Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины за июнь.

В НБУ констатируют, что банковский сектор получает рекордные прибыли - в первом квартале рентабельность капитала сектора (ROE) превысила 30%.

"Риски доходности сейчас низкие, но банки должны предполагать, что в среднесрочной перспективе доходность нормализуется и снизится. НБУ считает, что банки должны использовать текущие доходы для формирования запаса капитала", - отмечается в отчете.

При этом регулятор предупреждает, что уже в 2020-2021 годах требования к капиталу существенно повысятся.

"Нужно будет формировать буфера запаса (консервации) капитала и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас покрывается только кредитный риск). То есть банки будут обязаны держать больше капитала для покрытия возможных убытков", - отметили в Нацбанке.