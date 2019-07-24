НБУ установил для банков требования по проблемным активам

Национальный банк установил для банков требования по управлению проблемными активами, доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Для поэтапной имплементации новых требований НБУ установил 14-месячный срок, который заканчивается осенью 2020 года.

Новые требования изложены в Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины.

Документ предлагает наличие у банков системы раннего реагирования на потенциально проблемые активы и управления ими; устанавливает особенности управления взысканным имуществом (требует наличие плана хранения такого имущества и его продажи); предусматривает разработку стратегии управления проблемными активами.

По данным НБУ, в июне объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 1,8%, до 588,9 млрд грн. Доля таких кредитов в банковской системе составила 51,3%. При этом в госбанках этот показатель был на уровне 66,03%, следуют из информации на сайте регулятора.