Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.07.2019, 20:25

НБУ установил для банков требования по проблемным активам

НБУ установил для банков требования по проблемным активам

Нацбанк назвал проблемные активы банков одним из рисков для финансовой стабильности Украины

Национальный банк установил для банков требования по управлению проблемными активами, доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для поэтапной имплементации новых требований НБУ установил 14-месячный срок, который заканчивается осенью 2020 года.

Новые требования изложены в Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины.

Документ предлагает наличие у банков системы раннего реагирования на потенциально проблемые активы и управления ими; устанавливает особенности управления взысканным имуществом (требует наличие плана хранения такого имущества и его продажи); предусматривает разработку стратегии управления проблемными активами.

По данным НБУ, в июне объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 1,8%, до 588,9 млрд грн. Доля таких кредитов в банковской системе составила 51,3%. При этом в госбанках этот показатель был на уровне 66,03%, следуют из информации на сайте регулятора.

Отправить:
Распечатать:
Теги: проблемные активы, требования нбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 