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Официальный курс евро превысил 34 грн. Курс НБУ

01.12.2020, 08:00
Официальный курс евро превысил 34 грн. Курс НБУ - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на три копейки, а по отношению к евро – на 19.

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Анна Ишутина
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