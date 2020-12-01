Официальный курс евро превысил 34 грн. Курс НБУ
01.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на три копейки, а по отношению к евро – на 19.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии