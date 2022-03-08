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Украинцы за границей могут без ограничений пользоваться карточками ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 13:56
Украинцы за границей могут без ограничений пользоваться карточками ПриватБанка - Фото
Здание главного офиса ПриватБанка в Днепре (Фото: depositphotos.com)

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, и снимать наличные в банкоматах за рубежом.

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Лимит снятия наличной иностранной валюты с карточек составляет до 30 000 грн (в эквиваленте) в день.

Также для всех украинцев открыта без ограничений и возможность оплачивать картами ПриватБанка покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и прочее.

Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка – 29,25-29,41 грн/доллар.

По состоянию на 8 марта в Украине работает 706 филиалов ПриватБанка, 5 480 – банкоматов с наличными, 10 066 – терминалов самообслуживания и 71 312 POS-терминалов в кассах.

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Наталия Софиенко
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