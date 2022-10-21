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В Турции банки усложнили оформление карт для россиян

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 12:55
В Турции банки усложнили оформление карт для россиян - Фото
Турция (ЕРА)

В Турции банки начали выдвигать дополнительные требования к россиянам при оформлении карт, сообщает российский РБК.

Новые требования касаются россиян, которые приехали после объявления в РФ мобилизации.

Один из россиян, также столкнувшийся с проблемой, рассказал изданию, что обошел 15 отделений различных банков, прежде чем открыл счет в одном из них. По его словам, банки требовали разрешение на работу в Турции, крупный депозит в размере $5000 или комиссию $100. Некоторые банки заявили, что не работают с иностранцами.

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Эту информацию подтвердили несколько посредников между банками и клиентами, которые за $150-200 помогают россиянам открыть карты. 

"После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян", — сказал неназваный банковский посредник. 

Еще один банковский посредник заявил, что сотрудники банков не справляются с сентябрьским наплывом россиян, желающих оформить счет, и создают дополнительные преграды, чтобы уменьшить поток людей. 

Наталія Софієнко
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банки Турция россияне
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