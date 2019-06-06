Что такое криптогривна, зачем она нужна и какой будет?

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Як це можна зробити?

В Україні є державна та приватна ініціативи щодо криптогривні. Тобто зробити це можна або централізовано через регулятора, або децентралізовано.

У першому випадку, ми б напряму відкривали рахунок у НБУ. Але зараз таких прикладів не існує, бо всі центральні банки працюють виключно з фінансовими установами, а не з фізичними особами. Вони ведуть клірингову систему розрахунків між банками, а банки, у свою чергу, відкривають рахунки для фізичних осіб.

Децентралізовану криптогривню можна розробити на технології блокчейн. Робимо цифровий запис і кожен раз, коли нам приносять гроші, прописуємо, що людина є власником певної кількості грошей.

Тобто різниця полягає у тому, хто адмініструє і хто гарантує обмін. НБУ зараз тестує можливість запуску е-гривні і нещодавно звітував про перші результати.