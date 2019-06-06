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06.06.2019, 08:40

Что такое криптогривна, зачем она нужна и какой будет?

1

Що таке криптогривня?

Чіткого визначення немає. Загалом - це електронний еквівалент готівки, який можна буде покласти на персональний електроний рахунок. Тобто ви приносите посереднику, напиклад, у банк фізичні гроші, а він зараховує на цей рахунок криптогривню

2

Як це можна зробити?

В Україні є державна та приватна ініціативи щодо криптогривні. Тобто зробити це можна або централізовано через регулятора, або децентралізовано.

У першому випадку, ми б напряму відкривали рахунок у НБУ. Але зараз таких прикладів не існує, бо всі центральні банки працюють виключно з фінансовими установами, а не з фізичними особами. Вони ведуть клірингову систему розрахунків між банками, а банки, у свою чергу, відкривають рахунки для фізичних осіб.

Децентралізовану криптогривню можна розробити на технології блокчейн. Робимо цифровий запис і кожен раз, коли нам приносять гроші, прописуємо, що людина є власником певної кількості грошей.

Тобто різниця  полягає у тому, хто адмініструє і хто гарантує обмін. НБУ зараз тестує можливість запуску е-гривні і нещодавно звітував про перші результати.

3

Так що краще - централізована чи децентралізована?

Має бути певна довіра до емітенту — приватної особи чи центрального банку. З НБУ легше, він буде абсорбувати гривню і видавати електронний еквівалент. Ця установа захищена законом, не може збанкрутувати та й можливостей захистити власників криптогривні в нього більше. Але сервіс та механізми можуть бути не такими якісними, як у приватних емітентів.

Приватна ініціативна більш гнучка, лояльна та відкрита до клієнтів. Але вона може збанкрутувати за певних обставин чи відчувати якісь проблеми, зокрема, кібератаки.

4

Готівка лишається?

Готівка працює як позабанківський актив, яким ми можемо користуватися незалежно від банків. Вона добре зарекомендувала себе.

У порівнянні з криптовалютами готівка має приємний бонус – це приватність. Ви віддали сто гривень, і ніхто крім вас та людини, яка їх отримала, про це не знає. Факт передачі грошей буде дуже важко довести. Якщо ж інформація зберігається на серверах, то це можна відслідкувати.

Можливо це погано, можливо – добре.

5

Як скоро ми відчуємо вплив криптогривні, якщо вона з’явиться?

Можливо через рік, а можливо ніколи. Наразі з криптогривнею є дуже багато проблем, які треба вирішити.

Це питання безпеки, моніторингу, обсягів користування нею.

Тому зараз не можна зробити якийсь біль-менш точний прогноз.

Автор - Тимофій Милованов, Почесний президент Kyiv School of Economics (KSE), професор Піттсбурзького університету. 

Информационное партнерство LIGA.net и KSE происходит на безоплатной основе. LIGA.net не редактирует предоставленный контент и не несет ответственность за достоверность информации.  Если у вас есть идеи о темах будущих эксплейнеров, пишите в комментариях, мы обязательно передадим ваши пожелания нашим партнерам в KSE

 

Теги блокчейн НБУ криптовалюта карточки криптогривна
 