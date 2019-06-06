Что такое криптогривна, зачем она нужна и какой будет?

Чіткого визначення немає. Загалом - це електронний еквівалент готівки, який можна буде покласти на персональний електроний рахунок. Тобто ви приносите посереднику, напиклад, у банк фізичні гроші, а він зараховує на цей рахунок криптогривню.
В Україні є державна та приватна ініціативи щодо криптогривні. Тобто зробити це можна або централізовано через регулятора, або децентралізовано.
У першому випадку, ми б напряму відкривали рахунок у НБУ. Але зараз таких прикладів не існує, бо всі центральні банки працюють виключно з фінансовими установами, а не з фізичними особами. Вони ведуть клірингову систему розрахунків між банками, а банки, у свою чергу, відкривають рахунки для фізичних осіб.
Децентралізовану криптогривню можна розробити на технології блокчейн. Робимо цифровий запис і кожен раз, коли нам приносять гроші, прописуємо, що людина є власником певної кількості грошей.
Тобто різниця полягає у тому, хто адмініструє і хто гарантує обмін. НБУ зараз тестує можливість запуску е-гривні і нещодавно звітував про перші результати.
Має бути певна довіра до емітенту — приватної особи чи центрального банку. З НБУ легше, він буде абсорбувати гривню і видавати електронний еквівалент. Ця установа захищена законом, не може збанкрутувати та й можливостей захистити власників криптогривні в нього більше. Але сервіс та механізми можуть бути не такими якісними, як у приватних емітентів.
Приватна ініціативна більш гнучка, лояльна та відкрита до клієнтів. Але вона може збанкрутувати за певних обставин чи відчувати якісь проблеми, зокрема, кібератаки.
Готівка працює як позабанківський актив, яким ми можемо користуватися незалежно від банків. Вона добре зарекомендувала себе.
У порівнянні з криптовалютами готівка має приємний бонус – це приватність. Ви віддали сто гривень, і ніхто крім вас та людини, яка їх отримала, про це не знає. Факт передачі грошей буде дуже важко довести. Якщо ж інформація зберігається на серверах, то це можна відслідкувати.
Можливо це погано, можливо – добре.
Можливо через рік, а можливо ніколи. Наразі з криптогривнею є дуже багато проблем, які треба вирішити.
Це питання безпеки, моніторингу, обсягів користування нею.
Тому зараз не можна зробити якийсь біль-менш точний прогноз.
Автор - Тимофій Милованов, Почесний президент Kyiv School of Economics (KSE), професор Піттсбурзького університету.
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