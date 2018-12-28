Коломойский, Гройсман, МВФ. 12 главных финансовых событий года

В январе доллар подорожал до 29 грн/$. Ситуация изменилась после того, как НБУ повысил учетную ставку сразу на 1,5 процентных пункта: это привлекло нерезидентов, которые удвоили вложения в гривневые ОВГЗ, за которткий срок увеличив портфель на 7,6 млрд грн.
Продажи валюты под инвестиции в гривневый госдолг укрепили курс до 27 грн/$ уже к концу февраля. Благодаря курсовой разнице (доллар продавали по 29, откупали обратно – по 27-27,5 грн) нерезиденты смогли заработать серьезную премию к и без того высокой ставке по ОВГЗ: общая доходность превышала 20% годовых. Сейчас порфтель ОВГЗ нерезидентов практически вернулся к показателям начала прошлого года – 6,139 млрд грн.
Подробнее читайте в материале: Минус 7 миллиардов. Угрожает ли гривне отток денег иностранцев
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