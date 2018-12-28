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Оккупанты заявили об окончании строительства заграждений в Крыму
28.12.2018, 10:10

Коломойский, Гройсман, МВФ. 12 главных финансовых событий года

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Долгие переговоры с МВФ, кадровые скандалы, госдолг и цены на газ - LIGA.net вспомниает главные украинские события мира экономики и финансов уходящего года.

Январь. Нацбанк против Коломойского

Коломойский, Гройсман, МВФ. 12 главных финансовых событий года

В середине января Нацбанк представил первые результаты forensic-аудита ПриватБанка, который по заказу регулятора проводило американское детективное агентство Kroll. По данным детективов, за 10 лет перед национализацией из банка вывели $5,5 млрд, рассказывала замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Экс-владелец Привата Игорь Коломойский сразу же назвал расследование "беллетристикой". За год НБУ так и не удалось в полной мере убедить общественность в обратном: полная версия расследования до сих пор не опубликована (результаты были оформены в виде презентации на сайте Нацбанка), доказать факт мошенничества, в том числе в международных судах, пока не выходит.

В самом Привате тем временем появился постоянный руководитель: спустя полгода после отставки Александра Шлапака (экс-министр финансов, был назначен предправления сразу после национализации) банк возглавил чех Петр Крумханзл.

Его назначение сопросвождалось устранением законодательной коллизии: 52-летний банкир не мог занять должность главы Привата, поскольку у него нет экономического образования (он – математик). За несколько дней до назначения президент Порошенко подписал закон, который разрешает возглавлять банки в Украине всем менеджерам с любым высшим образованием.

Детально о расследовании Kroll: Детективы против Коломойского. О чем рассказал аудит Привата

Подробнее о Крумханзле: Математик и боец. Что известно о новом СЕО ПриватБанка

Другие события:

-          НБУ изменил подход к расчету официального курса гривни

Февраль. Иностранцы спасают гривню

В январе доллар подорожал до 29 грн/$. Ситуация изменилась после того, как НБУ повысил учетную ставку сразу на 1,5 процентных пункта: это привлекло нерезидентов, которые удвоили вложения в гривневые ОВГЗ, за которткий срок увеличив портфель на 7,6 млрд грн.

Продажи валюты под инвестиции в гривневый госдолг укрепили курс до 27 грн/$ уже к концу февраля. Благодаря курсовой разнице (доллар продавали по 29, откупали обратно – по 27-27,5 грн) нерезиденты смогли заработать серьезную премию к и без того высокой ставке по ОВГЗ: общая доходность превышала 20% годовых. Сейчас порфтель ОВГЗ нерезидентов практически вернулся к показателям начала прошлого года – 6,139 млрд грн.

Подробнее читайте в материале: Минус 7 миллиардов. Угрожает ли гривне отток денег иностранцев

Другие события:

-          До 2022 года доля государства в банковском секторе должна сократиться с 55 до 24% – таков план Минфина в рамках пятилетней стратегии развития госбанков.

-          НБУ начал масштабную проверку счетов клиентов Привата, среди которых – сотрудники и менеджеры компаний, связанных с экс-владельцами банка.

-          Фондовые рынки в США впервые серьезно обвалились после длительного периода роста.

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Теги: МВФ, Володимир Гройсман, игорь коломойский, итоги года
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