Коломойский, Гройсман, МВФ. 12 главных финансовых событий года

1 /11

Реклама

Реклама

Долгие переговоры с МВФ, кадровые скандалы, госдолг и цены на газ - LIGA.net вспомниает главные украинские события мира экономики и финансов уходящего года.

Январь. Нацбанк против Коломойского



В середине января Нацбанк представил первые результаты forensic-аудита ПриватБанка, который по заказу регулятора проводило американское детективное агентство Kroll. По данным детективов, за 10 лет перед национализацией из банка вывели $5,5 млрд, рассказывала замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Экс-владелец Привата Игорь Коломойский сразу же назвал расследование "беллетристикой". За год НБУ так и не удалось в полной мере убедить общественность в обратном: полная версия расследования до сих пор не опубликована (результаты были оформены в виде презентации на сайте Нацбанка), доказать факт мошенничества, в том числе в международных судах, пока не выходит.

В самом Привате тем временем появился постоянный руководитель: спустя полгода после отставки Александра Шлапака (экс-министр финансов, был назначен предправления сразу после национализации) банк возглавил чех Петр Крумханзл.

Его назначение сопросвождалось устранением законодательной коллизии: 52-летний банкир не мог занять должность главы Привата, поскольку у него нет экономического образования (он – математик). За несколько дней до назначения президент Порошенко подписал закон, который разрешает возглавлять банки в Украине всем менеджерам с любым высшим образованием.

Детально о расследовании Kroll: Детективы против Коломойского. О чем рассказал аудит Привата

Подробнее о Крумханзле: Математик и боец. Что известно о новом СЕО ПриватБанка

Другие события:

- НБУ изменил подход к расчету официального курса гривни

Февраль. Иностранцы спасают гривню