Чем вообще занимается НБУ? 10 стыдных вопросов и простых ответов

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Як держава впливає на економіку?

Є два основні інструменти впливу: фіскальна політика - бюджетно-податкова в українській термінології, та монетарна політика - грошово-кредитна. Це зовсім різні типи політики.

Фіскальна пов’язана з бюджетом, це рішення, які приймає парламент про податки і витрати держави, субсидії, пенсії та інші види підтримки для соціально вразливих верств населення.



Монетарна політика - це про кількість грошей в економіці та відсоткові ставки.

За допомогою цих політик держава стимулює економіку під час економічного спаду.