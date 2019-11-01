Свободная торговля с ЕС: такая ли она свободная? Карточки

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Що таке зона вільної торгівлі (ЗВТ)?

Це міжнародна інтеграція, при якій в країнах-учасниках скасовуються митні збори і податки, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором.

Спрощення умов торгівлі між країнами-підписантами є головною метою ЗВТ, але у той же час подібні угоди часто передбачають додаткові регулювання, "пов’язані з торгівлею", або такі, що мають "сприяти" торгівлі. Це регулювання у сферах інвестиційної діяльності, права інтелектуальної власності тощо.