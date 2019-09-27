Цены падают - это хорошо и плохо? Когда как. И вот почему

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Що таке дефляція і чи правда, вона зараз відбувається в Україні?

Зниження цін в економіі називають дефляцією. Влітку у нас відбувається короткострокова дефляція (у порівнянні місяць до місяця), але це - сезонні коливання.

Варто розрізняти дефляцію та уповільнення інфляції.

Те, що відбувається в Україні, - це уповільнення інфляції, яка на кінець року мала би наблизитися до рівня, який оголосив Національний банк, тобто, 5%. Однак цей показник не буде досягнуто. За прогнозом того ж НБУ, інфляція буде на рівні 6,3%. Минулого року - 9,8%

