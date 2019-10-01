Какая доля Украины в экономике мира? Спойлер: маленькая. Инфографика

В 2018 году мировой объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составил $136,48 трлн, согласно данным Всемирного банка. Ресурс по визуализации данных HowMuch.net показал, как распределятся ВВП мира по странам и регионам.
Более 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, в том числе и Россия. США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике - 0,29%.
Размер каждой страны в визуализации пропорционален ее ВВП по паритету покупательной способности. Страны также имеют цветовую принадлежность к континентам, чтобы проиллюстрировать географическое распределение мирового производства.