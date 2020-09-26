$150 млрд. В Иране назвали последствия санкций Трампа

Санкции США нанесли Ирану ущерб в $150 млрд с 2018 года, когда США вышли из ядерной сделки и возобновили ограничения. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает Bloomberg.

По словам президента Ирана, американские санкции препятствуют импорту медицинских товаров и продуктов питания Ирана.

"Если люди хотят проклинать кого-либо за проблемы и недостатки в стране, то проклинать стоит Белый дом", – заявил Рухани в эфире государственного телевидения.

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В январе 2020 года в Министерстве финансов США заявили, что доходы Ирана от продажи нефти упал на 95%. Экономика Ирана во многом зависила от экспорта нефти.

19 сентября Франция, Германия и Великобритания отказались возобновить санкции ООН против Ирана по предложению США. Как они считают, США самостоятельно вышли из ядерной сделки 2015 года, поэтому нет юридических оснований вводить санкции ООН.

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Александр Мясищев

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