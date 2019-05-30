ГБР начало расследование против сотрудников НБУ

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование против должностных лиц Национального банка Украины. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 16 мая 2019 года.

По версии следствия, должностные лица НБУ, в течение 2017-2019 годов, действуя в интересах руководителей и владельцев ряда банков, проводили "формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию финучреждений, зная о несоответствии их происхождения".

Следователи установили, что должностные лица департамента выездных проверок банков НБУ за денежное вознаграждение "не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях банков в справки об инспекционных проверках".

Отмечается, что в 2018 году Счетная палата установила "факты неэффективного использования 106 млн грн", проверяя сметы расходов НБУ за 2017 год и обязательств по перечислению денег в госбюджет.

Кроме того, согласно другим материалам суда, с февраля 2019 по настоящее время должностные лица НБУ пытаются реализовать кредитные портфели банков по заниженной стоимости для "получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам".

В результате суд предоставил доступ ГБР к документам проверок НБУ Сбербанка-Украина, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка Форвард, Кредит Европа Банка, Укрстройинвестбанка, Банка 3/4 и Портал Банка с 1 января по 14 мая 2019 года.

Также суд дал доступ к решению правления НБУ от 7 февраля 2019 года о продаже прав требования по кредитным договорам НБУ и отчетам Счетной палаты по проверке сметы расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет за 2017 год.