Новый транш: МВФ подождет платежек с новой ценой на газ

МВФ готов утвердить новую программу для Украины после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ

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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины - stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", - говорится в документе.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о повышении цен на газ для домохозяйств на 23,5%.

В октябре и ноябре жителям Киева будут приходить платежки со старой ценой за отопление.

Нафтогаз продлил действующий прейскурант на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования до ноября 2018-го.

Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ в этом отопительном сезоне больше повышаться не будет.