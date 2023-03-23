Польша выделила Украине в прошлом году помощи более чем на $7 миллиардов

В прошлом году Польша выделила Украине помощь на сумму более 7 миллиардов долларов. Об этом рассказала министр финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью радио ZET.

Она отметила, что эти средства составляют около 1% ВВП страны, или почти 30 млрд злотых. Согласно ее словам, эти средства состоят из средств государственного бюджета, органов местного самоуправления и частично военной помощи.

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Что касается помощи в этом году, министр Жечковская заявила, что все будет зависеть от уровня военной помощи и количества украинских беженцев в Польше. На данный момент, по словам министра, в Польшу прибыло примерно миллион граждан Украины, нуждающихся в помощи.

В то же время, Жечковская отметила, что 780 тысяч украинцев, работающих и ведущих бизнес в Польше, вносят вклад в развитие экономики страны. Она также подчеркнула, что предоставление помощи украинским беженцам является моральной поддержкой борьбы Киева за демократию и европейские ценности.

Большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, — 84% — нашли работу в этой стране.

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