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Польша выделила Украине в прошлом году помощи более чем на $7 миллиардов

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 10:30
Польша выделила Украине в прошлом году помощи более чем на $7 миллиардов - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: канцелярия президента Польши)

В прошлом году Польша выделила Украине помощь на сумму более 7 миллиардов долларов. Об этом рассказала министр финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью радио ZET.

Она отметила, что эти средства составляют около 1% ВВП страны, или почти 30 млрд злотых. Согласно ее словам, эти средства состоят из средств государственного бюджета, органов местного самоуправления и частично военной помощи.

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Что касается помощи в этом году, министр Жечковская заявила, что все будет зависеть от уровня военной помощи и количества украинских беженцев в Польше. На данный момент, по словам министра, в Польшу прибыло примерно миллион граждан Украины, нуждающихся в помощи.

В то же время, Жечковская отметила, что 780 тысяч украинцев, работающих и ведущих бизнес в Польше, вносят вклад в развитие экономики страны. Она также подчеркнула, что предоставление помощи украинским беженцам является моральной поддержкой борьбы Киева за демократию и европейские ценности.

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