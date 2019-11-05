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В Украине появятся авторизованные экономические операторы

В Украине появятся авторизованные экономические операторы
05.11.2019, 16:04

Владимир Зеленский подписал закон о введении механизма АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1048 о функционировании авторизованных экономических операторов (АЭО).

Как сообщает пресс-служба Минфина, закон вводит в законодательстве механизм института АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания.

На сегодня программы АЭО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения. За последний год значительно возросло количество заключенных международных соглашений о взаимном признании АЭО - с 57 до 78.

Чем важна программа АЭО для предприятий

Ускорение прохождения таможенных процедур: пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования;

Повышение сервиса предоставления таможенных услуг: возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза;

Экономия расходов: уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов;

Предсказуемость ведения бизнеса: прозрачные и заранее понятные процедуры таможенного оформления, повышение уровня безопасности и улучшения связи между партнерами в цепи поставок.

Как отмечают в Минфине, внедрение программы АЭО будет способствовать упрощении таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, а также позволит украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепочек поставок товаров и способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.  

  • Законопроект №1048 Верховная Рада приняла в целом 2 октября. Он был разработан во исполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли.

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таможня авторизованные экономические операторы
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