В Украине появятся авторизованные экономические операторы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1048 о функционировании авторизованных экономических операторов (АЭО).

Как сообщает пресс-служба Минфина, закон вводит в законодательстве механизм института АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания.

На сегодня программы АЭО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения. За последний год значительно возросло количество заключенных международных соглашений о взаимном признании АЭО - с 57 до 78.

Ч ем важна программа АЭО для предприятий

Ускорение прохождения таможенных процедур: пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования;

Повышение сервиса предоставления таможенных услуг: возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза;

Экономия расходов: уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов;

Предсказуемость ведения бизнеса: прозрачные и заранее понятные процедуры таможенного оформления, повышение уровня безопасности и улучшения связи между партнерами в цепи поставок.

Как отмечают в Минфине, внедрение программы АЭО будет способствовать упрощении таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, а также позволит украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепочек поставок товаров и способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.