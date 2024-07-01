Доллар по 45 грн: как изменились прогнозы Минфина в 2024 году по курсу доллара
Кабинет министров Украины ожидает рост в 2025 году обменного курса гривни к доллару США до 45 грн в среднем за год, а к концу года прогнозирует 45,6 грн за $1.
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Согласно постановлению №751 об одобрении Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, в 2026 году Кабмин прогнозирует средний курс 46,5 грн. за доллар, а до конца года — 45,9 грн. В то время как в 2027 году средний курс ожидается 46,4 грн и 46,2 грн на конец периода.
Ранее в сентябре 2023 года Министерство финансов публиковало инструкцию о подготовке бюджетных запросов на 2024-2026 годы, где прогнозировало рост среднего курса доллара:
- до 40,7 грн за $1 в 2024 году*;
- до 44,5 грн за $1 в 2025 году;
- до 43 грн за $1 в 2026 году.
*Минфин вносил поправки в госбюджет 2024 года, где обновил прогноз среднего курса гривни к доллару в размере 40,7 грн за $1.
Почти за год прогнозы по среднему обменному курсу доллара изменились на 50 копеек за доллар в 2025 году и на 3,5 грн за $1 в 2026 году.
Таким образом, правительство ожидает постепенное ослабление гривни в течение следующих лет. Темпы этого ослабления могут быть выше, чем предполагалось ранее.