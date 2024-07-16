В мире выросло количество богачей: рейтинг стран с наибольшим количеством миллионеров
Согласно новому отчету швейцарского банка UBS, количество долларовых миллионеров в мире выросло в четыре раза с 2000 года, достигнув поразительной отметки в 58 млн человек в 2023 году. Этот показатель значительно превышает темпы сокращения крайней бедности, которая уменьшилась примерно на 60% за тот же период.
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Так, США удерживают лидерство с наибольшим количеством долларовых миллионеров – 22 млн, что составляет 6,6% населения страны. По ним в рейтинге Китай — 6 млн и с долей 0,4% от общего населения и Франция — 2,9 млн и 4,2%. Китай демонстрирует самый впечатляющий рост с 2000 года, увеличив количество миллионеров в 150 раз.
К 2028 году UBS прогнозирует увеличение миллионеров в большинстве стран. США ожидают роста до 25,43 млн, Франция – до 3,32 млн, Япония – до 3,63 млн, а Австралия – до 2,33 млн. Германия и Канада также ожидают прирост до 3,23 и 2,40 млн соответственно.
Однако увеличение прогнозируют не во всех странах. Великобритания, например, может потерять около 500 000 миллионеров к 2028 году, что составляет 17% от их количества в 2023 году. Нидерланды также ожидают небольшое сокращение.
Global Wealth Report от UBS – это ежегодное исследование от швейцарской глобальной финансовой компании/банка UBS, анализирующей состояние и тенденции развития благосостояния домохозяйств во всем мире. Отчет стал важным источником информации для тех, кто интересуется изменениями в сфере богатства, включая рост миллионеров, прогнозы, смежные темы и т.д.