Долларовых миллионеров становится больше, особенно в США и Китае

Согласно новому отчету швейцарского банка UBS, количество долларовых миллионеров в мире выросло в четыре раза с 2000 года, достигнув поразительной отметки в 58 млн человек в 2023 году. Этот показатель значительно превышает темпы сокращения крайней бедности, которая уменьшилась примерно на 60% за тот же период.

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Количество долларовых миллионеров в выбранных странах в 2000, 2023 годах и прогноз на 2028-й, в млн человек. Инфографика: Дарья Дмитренко

Так, США удерживают лидерство с наибольшим количеством долларовых миллионеров – 22 млн, что составляет 6,6% населения страны. По ним в рейтинге Китай — 6 млн и с долей 0,4% от общего населения и Франция — 2,9 млн и 4,2%. Китай демонстрирует самый впечатляющий рост с 2000 года, увеличив количество миллионеров в 150 раз.

К 2028 году UBS прогнозирует увеличение миллионеров в большинстве стран. США ожидают роста до 25,43 млн, Франция – до 3,32 млн, Япония – до 3,63 млн, а Австралия – до 2,33 млн. Германия и Канада также ожидают прирост до 3,23 и 2,40 млн соответственно.

Однако увеличение прогнозируют не во всех странах. Великобритания, например, может потерять около 500 000 миллионеров к 2028 году, что составляет 17% от их количества в 2023 году. Нидерланды также ожидают небольшое сокращение.