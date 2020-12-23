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Почему об НПФ нужно думать всем

Выступая на лекции перед студентами Национального университета Львовской политехники, премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно заявил: "Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через 15 лет". Допущение премьера может стать реальностью, если правительство не решит проблемы с наполнением Пенсионного фонда и реформированием пенсионной системы.

Вот уже 17 лет государство спорит вокруг внедрения обязательных накопительных пенсий. Реализация законопроекта №2683, который давно зарегистрирован в Верховной Раде и предусматривает ввод накопительных пенсий, снова откладывается, предположительно до 2022 года.

Несмотря на неопределенность, уже сейчас каждый украинец может позаботиться о будущем, подписав соглашение с негосударственным пенсионным фондом.

Всего в Украине зарегистрировано 64 НПФ. С кем из них стоит оформить отношения?