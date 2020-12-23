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Карточки | Если не будет пенсий. Как выбрать частный пенсионный фонд и накопить самому? Шесть советов

23.12.2020, 09:22
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Почему об НПФ нужно думать всем

Выступая на лекции перед студентами Национального университета Львовской политехники, премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно заявил: "Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через 15 лет". Допущение премьера может стать реальностью, если правительство не решит проблемы с наполнением Пенсионного фонда и реформированием пенсионной системы.

Вот уже 17 лет государство спорит вокруг внедрения обязательных накопительных пенсий. Реализация законопроекта №2683, который давно зарегистрирован в Верховной Раде и предусматривает ввод накопительных пенсий, снова откладывается, предположительно до 2022 года.

Несмотря на неопределенность, уже сейчас каждый украинец может позаботиться о будущем, подписав соглашение с негосударственным пенсионным фондом.

Всего в Украине зарегистрировано 64 НПФ. С кем из них стоит оформить отношения?

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Совет №1. Смотрите на цифры 

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал, так называемый закон о сплите, вся достоверная информация о деятельности НПФ должна быть под контролем Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Пока в этом смысле деятельность регулятора неэффективна и добиться анализа работы НПФ невозможно, отмечает Ольга Бондаренко, глава совета фонда "Взаимопомощь".

Однако,  добросовестные фонды регулярно публикуют детальные показатели деятельности на своих сайтах. Важный маркер, помимо цифр – данные о конечных бенефициарах: фонды, собственники которых "прячутся" за оффшорами, должны вызывать подозрения в плане надежности, уточняет Бондаренко.

"Немаловажно, если учредителями фонда являются известные, стабильно работающие предприятия, – добавляет руководитель проектов КУА "Кинто" Елена Васильченко. – Хороший признак – если сам учредитель, как работодатель, выступает вкладчиком НПФ в пользу своих сотрудников".

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Совет №2. Изучите тех, кто обслуживает НПФ

Непосредственно негосударственный пенсионный фонд – это, как правило, неприбыльная организация, она не занимается инвестированием, а нанимает для этого профессионалов – компании по управлению активами. Учет каждого пенсионного счета ведет еще одна специализированная структура – администратор НПФ. Сами счета находятся в банке-хранителе, который следит за тем, чтобы пенсионные накопления не были направлены на чрезмерно рисковые вложения.

Рисковой может быть ситуация, когда обслуживание и управление ресурсов находится в одних руках. Хороший знак – если НПФ может похвастаться долгим стажем работы на финансовых рынках Украины. То же самое касается администраторов и КУА. На украинском рынке есть компании, которые работают более 15 лет и смогли устоять во время прежних кризисов, заработав хорошую деловую репутацию.

Также важно обратить внимание на размер затрат НПФ на оплату вознаграждения работы администратора, банка-хранителя и КУА, за предоставленные услуги.

"Эти затраты фиксируются в договорах с обслуживающими компаниями и выражаются в процентах от чистой стоимости активов НПФ, – отмечает Васильченко из Кинто. – При этом максимальный процент ограничен законодательством".

По ее словам, чем меньше затраты, тем больше будет размер прибыли фонда, подлежащей распределению по счетам его участников. 

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Совет №3. Уточняйте доходность фонда

Доходность НПФ обязательно фонда должна быть выше инфляции, говорит Бондаренко из фонда Взаимопомощь. Низкая доходность в течение длительного периода говорит о рисках обесценивания активов вкладчиков.

Фонд не может стать банкротом, но его может вывести с рынка регулятор. При этом участники фонда и их активы переходят в другой подобный фонд. 

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Совет №4. Смотрите на структуру активов 

Также нужно обращать внимание на финансовый портфель компании: во что и когда были инвестированы средства. За это, в деятельности НПФ, отвечают обслуживающие компании. В  случае неудовлетворительной работы, фонд всегда может принять решение о замене администратора, КУА или хранителя.

При оценке финансового портфеля важно сопоставить соотношение, акций, облигаций, депозитов и т.п. Законодательно разрешено диверсифицировать вклады в таких пропорциях:

50% средств – в банковские депозиты  (в одном банке можно хранить только 10%);

20% – в ценные бумаги иностранных эмитентов, (только 5% на одного эмитента);

50% – в ОВГЗ;

10% – недвижимость;

40% – акции украинских предприятий.

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Совет №5. География не важна

Во многих областях Украины нет "своих" НПФ, однако есть представители администраторов фонда. Контракт с НПФ можно заключить дистанционно. Васильченко из Кинто считает, что не стоит отказываться от участия в НПФ, если компания отсутствует в определенном населенном пункте.

"Для заключения дистанционного контракта вкладчику нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в налоговых органах, ПриватБанке и ряде других учреждений",  – объясняет Васильченко.

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Совет №6. НПФ не гарантирует размер пенсии

Закон "О негосударственном пенсионном обеспечении"  запрещает НПФ давать любые прогнозы  вкладчику и гарантировать рост доходов участников.

Кроме ежемесячных взносов, на размер пенсии, в большой степени, влияет сумма фактически полученной прибыли, которая подлежит распределению между всеми участниками фонда. Она, в свою очередь, зависит от успешности его инвестиционной стратегии.

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала.

Юлия Кузнецова
Юлия Кузнецова
корреспондент отдела "Финансы"
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