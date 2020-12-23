Почему об НПФ нужно думать всем
Выступая на лекции перед студентами Национального университета Львовской политехники, премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно заявил: "Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через 15 лет". Допущение премьера может стать реальностью, если правительство не решит проблемы с наполнением Пенсионного фонда и реформированием пенсионной системы.
Вот уже 17 лет государство спорит вокруг внедрения обязательных накопительных пенсий. Реализация законопроекта №2683, который давно зарегистрирован в Верховной Раде и предусматривает ввод накопительных пенсий, снова откладывается, предположительно до 2022 года.
Несмотря на неопределенность, уже сейчас каждый украинец может позаботиться о будущем, подписав соглашение с негосударственным пенсионным фондом.
Всего в Украине зарегистрировано 64 НПФ. С кем из них стоит оформить отношения?
Совет №1. Смотрите на цифры
После того, как президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал, так называемый закон о сплите, вся достоверная информация о деятельности НПФ должна быть под контролем Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Пока в этом смысле деятельность регулятора неэффективна и добиться анализа работы НПФ невозможно, отмечает Ольга Бондаренко, глава совета фонда "Взаимопомощь".
Однако, добросовестные фонды регулярно публикуют детальные показатели деятельности на своих сайтах. Важный маркер, помимо цифр – данные о конечных бенефициарах: фонды, собственники которых "прячутся" за оффшорами, должны вызывать подозрения в плане надежности, уточняет Бондаренко.
"Немаловажно, если учредителями фонда являются известные, стабильно работающие предприятия, – добавляет руководитель проектов КУА "Кинто" Елена Васильченко. – Хороший признак – если сам учредитель, как работодатель, выступает вкладчиком НПФ в пользу своих сотрудников".
Совет №2. Изучите тех, кто обслуживает НПФ
Непосредственно негосударственный пенсионный фонд – это, как правило, неприбыльная организация, она не занимается инвестированием, а нанимает для этого профессионалов – компании по управлению активами. Учет каждого пенсионного счета ведет еще одна специализированная структура – администратор НПФ. Сами счета находятся в банке-хранителе, который следит за тем, чтобы пенсионные накопления не были направлены на чрезмерно рисковые вложения.
Рисковой может быть ситуация, когда обслуживание и управление ресурсов находится в одних руках. Хороший знак – если НПФ может похвастаться долгим стажем работы на финансовых рынках Украины. То же самое касается администраторов и КУА. На украинском рынке есть компании, которые работают более 15 лет и смогли устоять во время прежних кризисов, заработав хорошую деловую репутацию.
Также важно обратить внимание на размер затрат НПФ на оплату вознаграждения работы администратора, банка-хранителя и КУА, за предоставленные услуги.
"Эти затраты фиксируются в договорах с обслуживающими компаниями и выражаются в процентах от чистой стоимости активов НПФ, – отмечает Васильченко из Кинто. – При этом максимальный процент ограничен законодательством".
По ее словам, чем меньше затраты, тем больше будет размер прибыли фонда, подлежащей распределению по счетам его участников.
Совет №3. Уточняйте доходность фонда
Доходность НПФ обязательно фонда должна быть выше инфляции, говорит Бондаренко из фонда Взаимопомощь. Низкая доходность в течение длительного периода говорит о рисках обесценивания активов вкладчиков.
Фонд не может стать банкротом, но его может вывести с рынка регулятор. При этом участники фонда и их активы переходят в другой подобный фонд.
Совет №4. Смотрите на структуру активов
Также нужно обращать внимание на финансовый портфель компании: во что и когда были инвестированы средства. За это, в деятельности НПФ, отвечают обслуживающие компании. В случае неудовлетворительной работы, фонд всегда может принять решение о замене администратора, КУА или хранителя.
При оценке финансового портфеля важно сопоставить соотношение, акций, облигаций, депозитов и т.п. Законодательно разрешено диверсифицировать вклады в таких пропорциях:
50% средств – в банковские депозиты (в одном банке можно хранить только 10%);
20% – в ценные бумаги иностранных эмитентов, (только 5% на одного эмитента);
50% – в ОВГЗ;
10% – недвижимость;
40% – акции украинских предприятий.
Совет №5. География не важна
Во многих областях Украины нет "своих" НПФ, однако есть представители администраторов фонда. Контракт с НПФ можно заключить дистанционно. Васильченко из Кинто считает, что не стоит отказываться от участия в НПФ, если компания отсутствует в определенном населенном пункте.
"Для заключения дистанционного контракта вкладчику нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в налоговых органах, ПриватБанке и ряде других учреждений", – объясняет Васильченко.
Совет №6. НПФ не гарантирует размер пенсии
Закон "О негосударственном пенсионном обеспечении" запрещает НПФ давать любые прогнозы вкладчику и гарантировать рост доходов участников.
Кроме ежемесячных взносов, на размер пенсии, в большой степени, влияет сумма фактически полученной прибыли, которая подлежит распределению между всеми участниками фонда. Она, в свою очередь, зависит от успешности его инвестиционной стратегии.
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