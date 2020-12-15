Глава Минсоцполитики: накопительных пенсий не будет, как минимум, до 2022 года

Верховная Рада не успеет в этом году рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии. Об этом в интервью LIGA.net рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"В этом году – нет [шансов на голосование даже в первом чтении, - Ред.]. В 2021 году мы также не введем второй уровень, – сказала министр. – Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают".

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По словам Лазебной, Минсоцполитики поддерживает законопроект, однако считает, что его необходимо доработать. Также она уточнила, что дискуссии с парламентом пока "идут тяжело".

"Первый раз мы еще весной в рамках рабочей группы при Комитете соцполитики предоставили предложения к тексту для того, чтобы система была работоспособной, а не коррумпированной, защищала человека и его накопления, более соответствовала рыночной реальности", – рассказала Лазебная.

По мнению министра, если второй уровень накопительной системы не заработает в ближайшее время, для финансирования пенсий, государству придется повышать Единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых наполняется госбюджет.

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В Верховной Раде зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

Министерство социальной политики разработало законопроект, позволяющий проиндексировать пенсии для военнослужащих, чернобыльцев, журналистов, работникам органов местного самоуправления и государственным служащим.

Сергей Шевчук

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