В начале ноября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил к себе министра социальной политики Марину Лазебную, народного депутата от партии "Слуга народа" Галину Третьякову и главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева на разговор, от которого зависит будущее пенсионного обеспечения в Украине.

Причина встречи – разобраться со всеми замечаниями по тексту законопроекта №2683, который запускает второй уровень накопительной пенсионной системы. Он будет обязательным для всех украинцев. О формате реформы ее авторы пока только спорят, но ключевые позиции уже известны.

LIGA.net в деталях рассказывает, что ждет обычных украинцев и их работодателей.

Что запланировал Кабмин

Предварительный план авторов законопроекта такой: Верховная Рада принимает закон в первом чтении (в идеале это могло бы произойти уже на пленарной неделе с 1 по 4 декабря), ко второму чтению законопроект существенно доработают.

Накопительные пенсии правительство хотело бы запустить уже в следующем году. Речь идет сразу о двух накопительных системах: обязательной (именно о ней законопроект №2683) и профессиональной (проект закона №4408).

Обязательная накопительная система предусматривает, что все украинцы будут делать взносы в размере 1% от дохода, а работодатели – 2% от зарплаты сотрудников. Все накопленные взносы принадлежат участникам системы. В случае смерти право на пенсионные сбережения переходит наследникам. Физлица-предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, будут делать взносы добровольно.

Особенность законопроекта №2683: он предусматривает создание новых госструктур, которые займутся администрирование пенсионных счетов граждан – "центральный администратор" и "пенсионное казначейство". С деньгами, как предполагается, будут работать негосударственные пенсионные фонды и компании по управлению активами (участники третьего уровня пенсионной системы), которые пройдут авторизацию в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Профессиональная система предусматривает три пенсионные программы для граждан возрастом до 35 лет (по состоянию на 1 июля 2021 года – предполагаемую дату введения), которые в будущем претендуют на льготные пенсии.

Первая – дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при стаже от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин.

Вторая – после 55 лет со стажем от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет – у женщин.

Третья предусматривает добровольное участие в накопительной системе с условиями, прописанными в коллективных договорах.

Согласно накопительной программе каждый работодатель к 22% ЕСВ будет дополнительно оплачивать 15% взносов в первой программе, 2-7% – во второй, и от 3% в третьей программе, по согласованию с сотрудниками.

Список профессий, которые дают право на льготную пенсию, утвержден Кабмином. Полный перечень можно найти здесь.

Из-за чего идут споры

Еще в январе 2020 года для доработки законопроекта №2683 создали рабочую группу при комитете социальной политики ВРУ. В нее вошли работодатели, представители госрегулятора, профсоюзы, представители от Минсоцполитики. Общая задача – согласовать спорные моменты.

Почему? Глава совета фонда Взаимопомощь от компании Лига Пенсия Ольга Бондаренко коротко отмечает: закон плохой. Он централизует систему и создает единого монополиста с огромным объемом ресурсов, полагает она.

Собеседники LIGA.net среди участников рабочей группы по обсуждению пенсионного закона выделяют шесть серьезных недостатков текущего законопроекта.

1. Инфраструктура

Первым пунктом, среди перечня замечаний рабочей группы, прописан отказ от централизованного управления пенсионными счетами с созданием новых госструктур – пенсионного казначейства и центрального администратора.

Альтернативный путь – использовать имеющуюся инфраструктуру. Со стороны государства – платформы Пенсионного фонда, Госказначейства и Госналоговой службы. От частного сектора – негосударственные пенсионные фонды и компании, работающие с их активами: компании по управлению активами, администраторы, банки-хранители, страховые компании и т.п..

Такой порядок минимизирует коррупционные риски и способствует добровольному накоплению, говорится в тексте документа, предложенного рабочей группой.

Пример таких рисков – потенциальная национализация вкладов. "У государства может возникнуть желание воспользоваться средствами вкладчиков накопительной системы для перекрытия дыр в бюджете или финансирования собственных нужд. Такую ситуацию мы можем наблюдать на примере Польши и Венгрии", – говорит управляющий локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

Один из идеологов централизованной системы – глава Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев с этим не согласен. "Национализация – это не актуальный риск. Крайне важно, чтобы система базировалась на балансе интересов – человека, который накапливает, и государства, которое создает условия", – сказал он в комментарии LIGA.net.

2. Участники системы

Минсоцполитики предлагает дать возможность гражданам старше 50 лет отказаться от участия в системе.

Почему? Срок до выхода на пенсию у таких людей недостаточен для формирования значительной суммы накоплений, объясняют в министерстве. С другой стороны, это важно для трудоустройства людей предпенсионного возраста: отсутствие необходимости делать за них взносы в накопительную систему повысит привлекательность таких сотрудников среди работодателей, указывают в Минсоце.

По мнению министерства, в списке участников не хватает:

матерей в "декрете"; лиц осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста согласно медицинскому заключению, нуждающимся в постоянном постороннем уходе;

украинцев, получающих пособие по временной нетрудоспособности, а также женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам; патронатных воспитателей; родителей-воспитателей детских домов семейного типа; приемных родителей, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.

3. Размеры взносов

Рабочую группу не устраивает размер взносов. Их позиция такова: взносы должен оплачивать, как работодатель, так и сотрудник. На старте системы стоит установить взносы на уровне 4% (2% работодатель + 2% работник) с одновременным уменьшением ЕСВ и НДФЛ, во избежание увеличения нагрузки на бизнес. Действующей редакцией законопроекта предлагается 2% – работодатель + 1% – сотрудник.

В Минсоцполитики посчитали, что вклады в размере 4% обеспечат выполнение минимальных обязательств Украины относительно пенсионного обеспечения на уровне 40% при наличии страхового стажа. При условии постепенного увеличения взносов до 7% коэффициент замещения (соотношение пенсии к доходам, которые гражданин получал до выхода на пенсию) приблизится к 50%.

4. Нагрузка на фонд оплаты труда и гарантии сохранения пенсионных накоплений

Горячая дискуссия в рабочей группе образовалась вокруг уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда для работодателей (предполагаемое снижение ЕСВ и НДФЛ).

Также дискуссионным вопросом стало гарантирование сохранения пенсионных накоплений. Самостоятельно авторы закона решить эти вопросы не могут. "Первый должен рассматриваться в контексте комплексного реформирования системы оплаты труда (от государства эти вопросы прорабатывает Минфин), второй относится к компетенции финансовых регуляторов – НБУ и НКЦБФР", – говорится в тексте документа рабочей группы, который есть в распоряжении LIGA.net.

5. Требования к НПФ

Глава НКЦБФР Хромаев настаивает на ужесточении требований к негосударственным пенсионным фондам. "Наблюдательные советы самих фондов кэптивны, номинальны и безответственны. Они не могут противостоять действиям, которые не вписываются в интересы вкладчиков", – считает Хромаев.

Овчаренко из ICU с этим не согласен. "Показатели открытых фондов свидетельствуют, что их среднесрочная доходность превышает инфляцию, – говорит он. – Результаты НПФ абсолютно адекватны уровню развития нашего финансового рынка".*

Перспективы принятия

"Закон абсолютно качественный и хороший. Нужно понимать, у кого какие цели и задачи. Мы хотели бы, чтобы закон плюс-минус остался в таком же виде, что и сейчас", – отметил Хромаев в разговоре с LIGA.net. Его позиция сходна с Минсоцполитики: проект нужно принимать в первом чтении без существенных изменений. Ключевые поправки будут внесены уже ко второму чтению.

Законопроект №2683 пока движется по установленному таймлайну Кабинета министров. Но, по словам народного депутата от фракции Голос Ярослава Железняка, у документа сейчас "нет потенциала" для успешного голосования в Раде. Депутат Юлия Яцик (Слуга народа) также отмечает, что идея накопительной пенсионной системы, хоть и необходима, но "не в текущие времена".

"В условиях дефицита бюджета, невозможности выполнения государственных социальных программ, пандемии, тотальной безработицы, мы просто к этому не готовы", – считает она. Тем не менее, она полагает, что закон все же может пройти первое чтение. Какая судьба ждет его дальше – неизвестно, говорит Яцик.

На результативное голосование в первом чтении надеется и Ольга Бондаренко из Лига.Пенсия. По мнению Железняка из Голоса, пенсионный законопроект №2683 не сможет попасть "под купол" в ближайшее время. "Я думаю, у него ноль шансов выйти на первое чтение в этом году", – сказал он.

Юлия Кузнецова

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала.

* Дополнено после публикации

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