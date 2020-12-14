Чернобыльцы, военные, журналисты. Минсоц хочет пересмотреть четыре миллиона пенсий
Министерство социальной политики разработало законопроект, позволяющий проиндексировать пенсии для военнослужащих, чернобыльцев, журналистов, работникам органов местного самоуправления и государственным служащим. Об этом в эфире программы "Свобода Слова" рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.
"Около 4 млн украинцев лишены индексации своих пенсий, а пенсии военнослужащих последний раз индексировались в 2014 году, – сказала Лазебная. – Мы индексируем определенную часть трудовых пенсий, но пенсии, которые были назначены по другим законам, не индексируются".
Министр отметила, что "по всей вероятности" законопроект примут только в 2022 году.
Также министерство подготовило еще один законопроект, обеспечивающий повышение пенсионных выплат чернобыльцам.
"Сейчас мы хотим выровнять эту несправедливость и поднять пенсию для людей, которые не были военнослужащими, но были привлечены к ликвидации и работали там", – сказала министр.
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- В начале декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2141 о повышении пенсий для военных пенсионеров, на что нужно 15 млрд грн. Однако Кабинет министров выступил против этих изменений.
- 44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года, сообщается на сайте Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.
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