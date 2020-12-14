Чернобыльцы, военные, журналисты. Минсоц хочет пересмотреть четыре миллиона пенсий

Министерство социальной политики разработало законопроект, позволяющий проиндексировать пенсии для военнослужащих, чернобыльцев, журналистов, работникам органов местного самоуправления и государственным служащим. Об этом в эфире программы "Свобода Слова" рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

"Около 4 млн украинцев лишены индексации своих пенсий, а пенсии военнослужащих последний раз индексировались в 2014 году, – сказала Лазебная. – Мы индексируем определенную часть трудовых пенсий, но пенсии, которые были назначены по другим законам, не индексируются".

Министр отметила, что "по всей вероятности" законопроект примут только в 2022 году.

Также министерство подготовило еще один законопроект, обеспечивающий повышение пенсионных выплат чернобыльцам.

"Сейчас мы хотим выровнять эту несправедливость и поднять пенсию для людей, которые не были военнослужащими, но были привлечены к ликвидации и работали там", – сказала министр.

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В начале декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2141 о повышении пенсий для военных пенсионеров, на что нужно 15 млрд грн. Однако Кабинет министров выступил против этих изменений.

44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года, сообщается на сайте Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Юлия Кузнецова

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