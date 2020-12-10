Негосударственные фонды выплатили 88,7 млн грн пенсий с начала года

44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года, сообщается на сайте Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Корпоративный фонд НБУ выплатил около 34,4 млн грн, фонд Укрэксимбанка – 11,3 млн грн, профессиональный пенсионный фонд Энергетиков Украины – 7,7 млн грн пенсий, ОТП Пенсия – 7,4 млн грн.

Также Ассоциация отмечает, что вкладчики, участвующие в накопительной пенсионной системе за три месяца 2020 года внесли свыше 151 млн грн взносов в 50 НПФ.

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 гривень. В 2021 году запланировано пять повышений.

Надбавки уже в декабре получат некоторые категории украинских пенсионеров. Кому ждать повышения и насколько, читайте здесь.

Юлия Кузнецова

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