Минимальная пенсия увеличилась – на 57 гривень. В 2021 году будет пять повышений

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. Теперь минимальная пенсия будет составлять 1769 грн.

Это второе повышение за год, в июле пенсия увеличивалась на 74 грн.

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Помимо текущих увеличений, правительством разработан пятиступенчатый план по повышению пенсий на 2021 год.

- В январе 2021 года из-за увеличения минимальной заработной платы с 5000 грн до 6000 грн, пенсии увеличатся до 2400 грн для пенсионеров от 65 лет, со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.

- С 1 марта государство планирует провести индексацию пенсий на 11%.

- В апреле планируется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера заработной платы и стажа.

- 1 июля пенсии вырастут с 2400 грн до 2600 для пенсионеров от 65 лет, со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин. Дополнительно с 1 июля государство будет доплачивать по 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Для таких украинцев также установят минимальную пенсию – 2500 грн, если имеется минимальный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

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Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире передачи "Право на власть" сообщала, что пенсионеры в возрасте 80 лет будут получать доплаты к пенсиям в размере до 500 грн. Минимальная пенсия для них составит 2600 грн при наличии рабочего стажа 20-25 лет.

Одинокие пенсионеры этого же возраста будут получать минимум 3342 грн.

С декабря 2021 года планируется, что минимальная пенсия составить 1934 грн. Также планируют увеличить надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, чернобыльцам, прочее.

С 1 декабря 2020 года в Украине вырос размер прожиточного минимума. На одного человека он составляет 2189 грн в месяц (было 2118 грн).





Правительство разработало законопроект № 2688 о внедрении второго уровня накопительной пенсионной системы. Планировалось, что Верховная Рада рассмотрит его в первом чтении чтении с 1 по 4 декабря.

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Юлия Кузнецова

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