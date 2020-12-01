В Украине вырос прожиточный минимум и не только

С 1 декабря 2020 года в Украине вырос размер прожиточного минимума. На одного человека он составляет 2189 грн в месяц (было 2118 грн).

Для детей в возрасте до шести лет – 1921 грн (было 1859 грн), для детей в возрасте от шести до 18 лет – 2395 грн ( было 2318 грн), для трудоспособных лиц - 2270 грн (было 2197 грн), а для тех, кто утратил трудоспособность – 1769 грн (было 1712 грн).

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От размера прожиточного минимума зависит ряд других показателей и социальных выплат. В частности это повлияет на оклад бюджетников, размеры пенсий и алименты на детей.

К примеру, индексация заработной платы в декабре составит 2270 грн, ее должны проводит все работодатели.



Минимальная пенсия вырастет на 57 грн и теперь составляет 1 769 грн, а надбавки за выслугу лет составляют 17 грн 69 коп. ежемесячно за каждый дополнительный год.

Одиноким украинцам, которым более 80 лет с декабря будут насчитывать по 707 грн 60 коп.

Минимальная зарплата к прожиточному минимуму не привязана и остается на уровне 5000 грн. Минимальный размер по безработице останется также без изменений.

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Наталия Софиенко

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