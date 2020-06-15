Министр соцполитики назвала реальный прожиточный минимум

Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4200-4300 грн. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Она отметила, что прожиточный минимум сегодня - это "фактически уровень выживания, а не проживания" и что "иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека".

Сейчас очень много выплат, штрафов и надбавок привязано к прожиточному минимуму, уточняет Лазебная, из-за чего создается патовая ситуация, поскольку "из-за искусственного созданного низкого прожиточного минимума власть не может управлять социальными стандартами".

В Минсоцполитики сейчас работают над изменением методологии, как будет определяться прожиточный минимум - будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране или для его расчета будет применяться нормативно-структурный метод. Лазебная утверждает, что в ведомстве пока больше склоняются ко второму варианту, когда для расчета прожиточного минимума берутся показатели Министерства здравоохранения о том, сколько и каких продуктов нужно человеку.

Вместе с тем, на вопрос будет ли зафиксирован прожиточный минимум на уровне выше 4000 грн в бюджете, министр соцполитики ответила, что так должно быть, но нужно определиться, "как мы будем достигать этого стандарта". Лазебная отметила, что главное "честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей".

В марте Марина Лазебная заявила, что минсоцполитики в ближайшее время планирует разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума.

20 мая группа нардепов подала законопроект № 3515 о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума.

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