У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума – Минсоц

В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В ведомстве считают, что это ключевая проблема, которая требует сейчас решения.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", – говорит замминистра соцполитики Наталия Ненюченко.

Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

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Людям старше 80 лет планируют повысить пенсии в 2020 году, на это выделят 13 млрд грн.

В Слуге народа считают, что для повышения уровня пенсий нужно постепенно повышать пенсионный возраст.

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