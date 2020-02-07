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В Слуге народа пояснили, почему нужно повышать пенсионный возраст

В Слуге народа пояснили, почему нужно повышать пенсионный возраст
07.02.2020, 12:08

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс

Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс, благодаря которому можно выровнять солидарный уровень пенсий. Об этом сообщила в интервью ЭП глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии", – сказала она.

Третьякова отметила, что президент Владимир Зеленский против повышения пенсионного возраста, однако эту идею поддержит Международный валютный фонд, считает она.

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", – отметила Третьякова.

По ее мнению, ФОПов не нужно было вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно делать через 10-20 лет, когда страна станет богаче, считает депутат. Она отметила, что в ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему только с 2000-х годов.

"Мы включили в солидарную систему ФОПов, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4000 грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше", – сказала Третьякова.

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  • Ранее Третьякова предложила плавно, с 2023 или 2025 года, поднимать пенсионный возраст один раз в год на один месяц.
  • До 1 апреля 2020-го пенсионный возраст для женщин составляет 59 лет, с 1 апреля составит 59 лет и 6 месяцев, с 2021 года женщины будут выходить на пенсию, как сейчас мужчины, с 60 лет.

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