В Слуге народа пояснили, почему нужно повышать пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс, благодаря которому можно выровнять солидарный уровень пенсий. Об этом сообщила в интервью ЭП глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
"Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии", – сказала она.
Третьякова отметила, что президент Владимир Зеленский против повышения пенсионного возраста, однако эту идею поддержит Международный валютный фонд, считает она.
"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", – отметила Третьякова.
По ее мнению, ФОПов не нужно было вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно делать через 10-20 лет, когда страна станет богаче, считает депутат. Она отметила, что в ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему только с 2000-х годов.
"Мы включили в солидарную систему ФОПов, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4000 грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше", – сказала Третьякова.
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