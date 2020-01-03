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В Слуге народа считают повышение пенсионного возраста неизбежным

В Слуге народа считают повышение пенсионного возраста неизбежным
03.01.2020, 13:03

В Слуге народа уверены, что пенсионный возраст украинцев следует повышать на месяц в год, начиная с 2023 года

Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").

Третьякова отметила, что повышать пенсионный возраст нужно например на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе следующие поколения будут обречены на худшую пенсию.

По словам Третьяковой, октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии. "Поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - подчеркнула она.

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пенсия повышение пенсионного возраста Галина Третьякова
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