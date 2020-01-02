В Слуге народа считают, что в ОРДЛО имеют право на две пенсии

Пенсионеры на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей имеют право получать пенсии от Украины и России. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").

"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии... Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают… хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила", - сказала Третьякова.