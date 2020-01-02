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В Слуге народа считают, что в ОРДЛО имеют право на две пенсии

В Слуге народа считают, что в ОРДЛО имеют право на две пенсии
02.01.2020, 17:29

По словам глава комитета ВР по вопросам соцполитики, "хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила"

Пенсионеры на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей имеют право получать пенсии от Украины и России. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").

"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии... Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают…  хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила", - сказала Третьякова.

  • По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации.
  • 26 ноября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий регистрацию внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) как обязательное условие для получения пенсии жителями временно оккупированных территорий Донбасса.
  • В Донецкой ОГА считают, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на временно оккупированные территории Донбасса. При этом отмечают, что нужны изменения в законодательстве.

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