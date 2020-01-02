В Слуге народа считают, что в ОРДЛО имеют право на две пенсии

По словам глава комитета ВР по вопросам соцполитики, "хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила"
Пенсионеры на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей имеют право получать пенсии от Украины и России. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").
"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии... Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают… хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила", - сказала Третьякова.
- По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации.
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26 ноября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий регистрацию внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) как обязательное условие для получения пенсии жителями временно оккупированных территорий Донбасса.
- В Донецкой ОГА считают, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на временно оккупированные территории Донбасса. При этом отмечают, что нужны изменения в законодательстве.