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Кулеба сказал, когда решится вопрос по выплатам пенсий в ОРДЛО

Кулеба сказал, когда решится вопрос по выплатам пенсий в ОРДЛО
02.01.2020, 12:46

По словам вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, сейчас для выплаты пенсий нет ни технической, ни возможности в плане безопасности

Вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

"Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", - сказал Кулеба.

Кулеба напомнил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, согласно которому получатели должны выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - уточнил Кулеба.

По поводу недавно зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба отметил, что такие законодательные инициативы должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации".

  • 26 ноября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий регистрацию внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) как обязательное условие для получения пенсии жителями временно оккупированных территорий Донбасса.
  • В Донецкой ОГА считают, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на временно оккупированные территории Донбасса. При этом отмечают, что нужны изменения в законодательстве.
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