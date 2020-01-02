Кулеба сказал, когда решится вопрос по выплатам пенсий в ОРДЛО

Вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

"Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", - сказал Кулеба.

Кулеба напомнил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, согласно которому получатели должны выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - уточнил Кулеба.

По поводу недавно зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба отметил, что такие законодательные инициативы должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации".