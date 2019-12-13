Пенсия – за «свои». Как выбрать негосударственный пенсионный фонд и открыть счет?

В Украине работает более шестидесяти негосударственных пенсионных фондов, которые предлагают услуги физлицам.

На словах все звучит просто: открытие счета, периодическое внесение пенсионных взносов, по достижению пенсионного возраста – ежемесячные выплаты. Но личные финансы - это всегда задача, где важно разбираться в деталях.

LIGA.net продолжает цикл материалов о накопительных пенсиях. Как сделать выбор между пенсионными фондами, как открыть счет и главное - как следить за работой НПФ?

Почему у накопительной пенсии нет альтернатив

Молодым украинцам возрастом до 45-50 лет, скорее всего, не стоит рассчитывать на государственную пенсию.

Солидарная пенсионная система, на которой основано обеспечение нуждающихся людей в нашей стране, очень неустойчива: дефицит Пенсионного фонда превышает его собственные ресурсы (формируются за счет Единого социального взноса с зарплаты каждого работающего украинца), дыра покрывается из госбюджета: 173 млрд грн на 2020 год.

К моменту достижения пенсионного возраста нынешними тридцатилетними (±30-35 лет) фактически неплатежеспособный Пенсионный фонд рискует просто не дожить. Даже если солидарная система сохранится к тому времени, по расчетам Мирового банка, так называемый коэффициент замещения (процент от рабочих доходов, на который мы можем рассчитывать на пенсии) составит всего-лишь 13%. Поэтому единственный способ получать мало-мальски сносные деньги на пенсии - накопить себе самостоятельно.

Получить пенсию из собственных накоплений в течение десяти-двадцати и более лет можно, если подписать договор, открыть счет и ежемесячно делать взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). По данным Нацкомфинуслуг, на начало июля 2019 в Украине было 63 таких фонда, количество участников – 868,6 тыс. человек (прирост за год – 14,6 тыс.).

Многие фонды являются корпоративными или профессиональными (создаются для сотрудников конкретного предприятия или госучреждения). Но есть и открытые НПФ, которые заключают договора с физлицами – гражданами, которые в любой день могут обратиться в фонд и подписать договор об открытии счета.

По данным Нацкомфинуслуг, на начало ноября 2019 физлица заключили 67,2 тыс. контрактов с негосударственными пенсионными фондами. Общая сумма пенсионных взносов в негосударственные фонды составляет 2,9 млрд. грн.

Куда же отправиться с целью накопить на солидную пенсию от негосударственного пенсионного фонда, и как открыть свой личный пенсионный счет?

ПАМЯТКА. Как работают и на чем зарабатывают НПФ Сам фонд – это неприбыльная организация, которой управляет Совет Фонда. Совет Фонда определяет компании, которые обслуживают фонд: администратор, компания по управлению активами и хранитель. Администратор - это лицензированная компания, которая занимается открытием счетов для участников и ведет ежедневный учет пенсионных накоплений на персональных счетах клиентов: такая себе бухгалтерия и “фронт офис”. КУА - компания, которая управляет собственно активами фонда. Она не видит отдельных счетов (и соответственно - не знает клиентов фонда), распоряжаясь общим объемом денег Фонда, для чего используются различные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством. Главная ее цель - приумножить пенсионные накопления. Стоит отметить, что в нашей стране этот процесс строго регламентирован, базовое правило - деньги НПФ нельзя вкладывать в один инструмент (например, депозит в банке), инвестиции должны соответствовать определенному уровню надежности (такие вещи “мусорные” облигации или депозиты в мелких финучреждениях увидеть практически невозможно). Хранитель - это банк. В нем открыт расчетный счет негосударственного пенсионного фонда и счет в ценных бумагах.

Доходность, репутация, адекватность. Как выбрать НПФ

Сумма пенсионных накоплений зависит от двух ключевых вещей: насколько регулярно вы пополняете свой пенсионный счет и как эффективно (читай с какой доходностью) работает ваш фонд.

Анализ НПФ для будущей пенсии следует начать с изучения репутации и конечных бенефициаров. «На сегодняшний день на рынке представлено 63 НПФ. Но работающих фондов открытого типа из них - не более 20. Все остальные «лежат на полочке» и не ведут активной деятельности. При выборе в первую очередь, важно проанализировать, кому принадлежит фонд, вплоть до конечного бенефициара. На мой взгляд, не стоит даже рассматривать фонды, собственники которых базируются в офшорах», - считает Ольга Бондаренко, глава совета фонда «Взаимопомощь» от компании «Лига Пенсия».

Далее нужно оценить доходность выбранных фондов. «НПФ следует выбирать по трем критериям: надежность, профессионализм, доходность», - рекомендует Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

Если доходность фонда не превышает инфляцию, накопления будут обесцениваться с каждым днем - это один из главных параметров при выборе Фонда, добавляет Бондаренко. По ее словам, фонд может менять обслуживающие компании, если будет недоволен уровнем управления своими активами.

«Совет Фонда может в любой момент поменять администратора, КУА или Хранителя из-за неэффективности работы. Обычно совет НПФ ставит перед партнерами определенные задачи. Если результата не будет, Фонд может принять решение о смене «подрядчиков» и замены его на более эффективного. Именно поэтому доходность - не единственный показатель, нужно ориентироваться прежде всего на фонд и адекватность его менеджмента, а не обслуживающие компании», - отмечает Бондаренко.

Чтобы понимать, насколько доходна деятельность фонда, придется посетить его персональный сайт, и в разделе «Результаты деятельности» изучить данные о доходности. Например, НПФ «ОТП Пенсия» (принадлежит ОТП Банку) за последний год показал доходность 16,99%, НПФ «Взаимопомощь» (компания Лига Пенсия) - 16,5%, НПФ «Династия» (группа ICU) - 16,36%. Сейчас это одни из самых доходных фондов на рынке.

Эксперты также рекомендуют учитывать и возраст фонда – лучше, чтобы НПФ уже проработал 5-6 лет: в таком случае можно изучить исторические данные по его деятельности, увидеть динамику по клиентам, итоги по уровню доходности.

В разные годы фонд может получать разную доходность (и даже отрицательную, особенно в кризисные периоды), поэтому важно видеть динамику, специалисты советуют анализировать данные за пять лет.

Показатели доходности некоторых крупных открытых НПФ за 2014-2019 годы

НПФ Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Инфляция, % за год 24,90% 43,30% 12,40% 13,70% 9,80% 7,5% Династия 39,00% 36,40% 24,20% 14,40% 12,00% 13,78% Эмерит-Украина 22,50% 21,70% 18,40% 12,50% 11,20% 14,16% Взаимопомощь -7,00% -5,10% 3,50% 11,70% 17,50% 15,04% ПриватФонд 25,70% 11,90% 16,70% 9,80% 11,00% 12,06% Фармацевтический 13,20% 24,40% 12,10% 13,90% 10,80% 13,42% ОТП Пенсия 29,20% 26,60% 17,60% 11,30% 10,00% 14,81% Социальный стандарт 31,90% 16,90% 13,40% 15,70% 9,60% 6,31% Европа 6,40% 7,90% 10,00% 10,70% 5,40% -1,14% “Все” 50,30% 20,30% 13,70% 7,70% -0,90% -10,77%

* За три квартала 2019

Источник: ICU

Как правило, показатели можно найти на веб-сайтах НПФ, регулярная публикация отчетности – важный маркер прозрачности фонда. В соответствии с законодательством, информацию о результатах деятельности НПФ публикуют ежемесячно. Также есть ежеквартальные и годовые отчеты.

Анализируя показатели фонда, важно также обратить внимание на структуру активов и динамику их роста. «От того, куда инвестированы средства, будет зависеть результат деятельности фонда и, соответственно, доходность вашей инвестиции», - отмечает Светлана Парандий, руководитель по вопросам маркетинга и продаж «ОТП Капитал».

ПАМЯТКА. На что обращать внимание при выборе фонда: Структура собственности (кто учредитель). Стаж работы на рынке. Доходность фонда. Структура активов (соотношение в портфеле депозитов, облигаций, акций и других активов). Информативность сайта фонда и администратора.

Очень важно отметить то, что даже если вы выбрали фонд и он не оправдал ваших ожиданий, согласно закону о негосударственном пенсионном обеспечении вы в любой момент можете перевести свои накопления в другой фонд. Для этого вам стоит лишь открыть счет в новом фонде, написать заявление о переводе в старом и в течение максимум 5 дней ваши средства будут переведены в новый НПФ.

Открываем пенсионный счет

Когда фонд выбран, будущий участник отправляется в офис администратора, который обслуживает ваш НПФ, для заключения пенсионного контракта. Некоторые компании, предлагают заполнить все данные для подписания контракта прямо на сайте. Из документов необходимы лишь паспорт гражданина Украины и справка о присвоении ИНН.

Часть фондов предлагают сразу же в договоре обозначить удобную для клиента схему внесения взносов. Например, ежемесячно или раз в квартал. Но так делают не все. Наиболее удобная схема без схем и графиков взносов. “Мы убрали любые ограничения и предоставили полностью демократическую модель накопления для того, чтобы человек не чувствовал дополнительных обязательств. В этом месяце есть возможность сделать взнос на пенсионный счет - пополняйте, в следующем месяце лишились заработка или появились другие обстоятельства, которые дают дополнительную финансовую нагрузку - не пополняете. Но при этом всегда рекомендуем делать это регулярно” - отметили в НПФ Взаємодопомога.

Пополнить счет можно используя интернет-банкинг, сервис онлайн-платежей либо через кассу банка. Иногда в системах интернет-банкинга уже есть готовые шаблоны негосударственных пенсионных фондов, по которым участник может регулярно пополнять свой пенсионный счет.

Важно правильно вносить свои реквизиты при формировании платежа и указать номер своего пенсионного счета и пенсионного контракта. Через интернет-банк эту процедуру делать проще: внесение реквизитов требуется один раз, все данные сохранятся в личном кабинете интернет-банкинга. Там же можно настроить регулярный платеж: отчисления фиксированной суммы, например, раз в месяц будут списываться с карточки или счета автоматически.

Со временем можно изменить схему внесения взносов. Но важно, чтобы такая возможность была указана в договоре, если в нем присутствует график пополнения.

Пенсионный счет можно открыть не только для самого себя, но и на третье лицо – супруга (супругу), детей или родителей. В этом случае клиент (подписант контракта) выступает вкладчиком, который производит взносы на своих родственников.

ПАМЯТКА. Как открыть пенсионный счет: Обратиться в офис администратора НПФ. Выбрать сумму накоплений и периодичность взносов (если требуется договором). Если оформляется контракт на третье лицо, то необходимы данные этого лица (его паспорта, ИНН). Подписать пенсионный контракт. Документы: паспорт, ИНН.

Следим за работой НПФ

Когда договор подписан, а счет открыт, остается лишь пополнять счет с регулярностью, указанной в договоре, а также следить за тем, как работает фонд, какова его доходность и общие результаты его деятельности.

Для этого можно посещать веб-сайт НПФ, но многие крупные фонды самостоятельно информируют клиентов через рассылку емейлов, на страничках в социальных сетях и смс-уведомлений.

Обычно у клиентов НПФ есть доступ к онлайн-кабинету, где есть вся информация о состоянии пенсионного счета. Там же можно формировать выписки, в отчетах НПФ можно увидеть, в каких пропорциях и в какие инструменты инвестируются средства вкладчиков.

Как правило, структура активов крупного фонда представлена депозитами (20-40% активов), гособлигациями (до 40% активов), акциями (до 5% на одного эмитента), корпоративными облигациями (до 5% на одного эмитента). Также часто в портфеле фонда есть банковские металлы (до 5%) и инвестиции в недвижимость (до 5%).

ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом: Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету. 2. Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте. 3. Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).

Наталья Богута для LIGA.net

ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом:

1. Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету.

2. Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте.

3. Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).

ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом:

1. Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету.

2. Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте.

3. Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).