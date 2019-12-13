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13.12.2019, 15:52

Пенсия – за «свои». Как выбрать негосударственный пенсионный фонд и открыть счет?

Пенсия – за «свои». Как выбрать негосударственный пенсионный фонд и открыть счет?
Источник фото: Pixabay

Рынок негосударственных пенсионных фондов в Украине - это несколько десятков НПФ. Как сделать выбор?

В Украине работает более шестидесяти негосударственных пенсионных фондов, которые предлагают услуги физлицам. 

На словах все звучит просто: открытие счета, периодическое внесение пенсионных взносов, по достижению пенсионного возраста – ежемесячные выплаты. Но личные финансы - это всегда задача, где важно разбираться в деталях.

LIGA.net продолжает цикл материалов о накопительных пенсиях. Как сделать выбор между пенсионными фондами, как открыть счет и главное - как следить за работой НПФ? 

Почему у накопительной пенсии нет альтернатив

Молодым украинцам возрастом до 45-50 лет, скорее всего, не стоит рассчитывать на государственную пенсию. 

Солидарная пенсионная система, на которой основано обеспечение нуждающихся людей в нашей стране, очень неустойчива: дефицит Пенсионного фонда превышает его собственные ресурсы (формируются за счет Единого социального взноса с зарплаты каждого работающего украинца), дыра покрывается из госбюджета: 173 млрд грн на 2020 год.

К моменту достижения пенсионного возраста нынешними тридцатилетними (±30-35 лет) фактически неплатежеспособный Пенсионный фонд рискует просто не дожить. Даже если солидарная система сохранится к тому времени, по расчетам Мирового банка, так называемый коэффициент замещения (процент от рабочих доходов, на который мы можем рассчитывать на пенсии) составит всего-лишь 13%. Поэтому единственный способ получать мало-мальски сносные деньги на пенсии - накопить себе самостоятельно.  

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Получить пенсию из собственных накоплений в течение десяти-двадцати и более лет можно, если подписать договор, открыть счет и ежемесячно делать взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). По данным Нацкомфинуслуг, на начало июля 2019 в Украине было 63 таких фонда, количество участников – 868,6 тыс. человек (прирост за год – 14,6 тыс.). 

Многие фонды являются корпоративными или профессиональными (создаются для сотрудников конкретного предприятия или госучреждения). Но есть и открытые НПФ, которые заключают договора с физлицами – гражданами, которые в любой день могут обратиться в фонд и подписать договор об открытии счета.

По данным Нацкомфинуслуг, на начало ноября 2019 физлица заключили 67,2 тыс. контрактов с негосударственными пенсионными фондами. Общая сумма пенсионных взносов в негосударственные фонды составляет 2,9 млрд. грн. 

Куда же отправиться с целью накопить на солидную пенсию от негосударственного пенсионного фонда, и как открыть свой личный пенсионный счет?

ПАМЯТКА. Как работают и на чем зарабатывают НПФ 

Сам фонд – это неприбыльная организация, которой управляет Совет Фонда. Совет Фонда определяет компании, которые обслуживают фонд: администратор, компания по управлению активами и хранитель. 

Администратор - это лицензированная компания, которая занимается открытием счетов для участников и ведет ежедневный учет пенсионных накоплений на персональных счетах клиентов: такая себе бухгалтерия и “фронт офис”.

КУА - компания, которая управляет собственно активами фонда. Она не видит отдельных счетов (и соответственно - не знает клиентов фонда), распоряжаясь общим объемом денег Фонда, для чего используются различные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством. Главная ее цель - приумножить пенсионные накопления. Стоит отметить, что в нашей стране этот процесс строго регламентирован, базовое правило - деньги НПФ нельзя вкладывать в один инструмент (например, депозит в банке), инвестиции должны соответствовать определенному уровню надежности (такие вещи “мусорные” облигации или депозиты в мелких финучреждениях увидеть практически невозможно). 

Хранитель - это банк. В нем открыт расчетный счет негосударственного пенсионного фонда и счет в ценных бумагах. 

Доходность, репутация, адекватность. Как выбрать НПФ

Сумма пенсионных накоплений зависит от двух ключевых вещей: насколько регулярно вы пополняете свой пенсионный счет и как эффективно (читай с какой доходностью) работает ваш фонд.

Анализ НПФ для будущей пенсии следует начать с изучения репутации и конечных бенефициаров. «На сегодняшний день на рынке представлено 63 НПФ. Но работающих фондов открытого типа из них - не более 20. Все остальные «лежат на полочке» и не ведут активной деятельности. При выборе в первую очередь, важно проанализировать, кому принадлежит фонд, вплоть до конечного бенефициара. На мой взгляд, не стоит даже рассматривать фонды, собственники которых базируются в офшорах», - считает Ольга Бондаренко, глава совета фонда «Взаимопомощь» от компании «Лига Пенсия».  

Далее нужно оценить доходность выбранных фондов. «НПФ следует выбирать по трем критериям: надежность, профессионализм, доходность», - рекомендует Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.  

Если доходность фонда не превышает инфляцию, накопления будут обесцениваться с каждым днем - это один из главных параметров при выборе Фонда, добавляет Бондаренко. По ее словам, фонд может менять обслуживающие компании, если будет недоволен уровнем управления своими активами. 

«Совет Фонда может в любой момент поменять администратора, КУА или Хранителя из-за неэффективности работы. Обычно совет НПФ ставит перед партнерами определенные задачи. Если результата не будет, Фонд может принять решение о смене «подрядчиков» и замены его на более эффективного. Именно поэтому доходность - не единственный показатель, нужно ориентироваться прежде всего на фонд и адекватность его менеджмента, а не обслуживающие компании», - отмечает Бондаренко.

Чтобы понимать, насколько доходна деятельность фонда, придется посетить его персональный сайт, и в разделе «Результаты деятельности» изучить данные о доходности. Например, НПФ «ОТП Пенсия» (принадлежит ОТП Банку) за последний год показал доходность 16,99%, НПФ «Взаимопомощь» (компания Лига Пенсия) - 16,5%, НПФ «Династия» (группа ICU) - 16,36%. Сейчас это одни из самых доходных фондов на рынке.  

Эксперты также рекомендуют учитывать и возраст фонда – лучше, чтобы НПФ уже проработал 5-6 лет: в таком случае можно изучить исторические данные по его деятельности, увидеть динамику по клиентам, итоги по уровню доходности. 

В разные годы фонд может получать разную доходность (и даже отрицательную, особенно в кризисные периоды), поэтому важно видеть динамику, специалисты советуют анализировать данные за пять лет.

Показатели доходности некоторых крупных открытых НПФ за 2014-2019 годы

НПФ

 Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Инфляция, % за год

24,90%

43,30%

12,40%

13,70%

9,80%

7,5%

Династия

39,00%

36,40%

24,20%

14,40%

12,00%

13,78%

Эмерит-Украина

22,50%

21,70%

18,40%

12,50%

11,20%

14,16%

Взаимопомощь

-7,00%

-5,10%

3,50%

11,70%

17,50%

15,04%

ПриватФонд

25,70%

11,90%

16,70%

9,80%

11,00%

12,06%

Фармацевтический

13,20%

24,40%

12,10%

13,90%

10,80%

13,42%

ОТП Пенсия

29,20%

26,60%

17,60%

11,30%

10,00%

14,81%

Социальный стандарт

31,90%

16,90%

13,40%

15,70%

9,60%

6,31%

Европа

6,40%

7,90%

10,00%

10,70%

5,40%

-1,14%

“Все”

50,30%

20,30%

13,70%

7,70%

-0,90%

-10,77%

* За три квартала 2019
Источник: ICU 

Как правило, показатели можно найти на веб-сайтах НПФ, регулярная публикация отчетности – важный маркер прозрачности фонда. В соответствии с законодательством, информацию о результатах деятельности НПФ публикуют ежемесячно. Также есть ежеквартальные и годовые отчеты.

Анализируя показатели фонда, важно также обратить внимание на структуру активов и динамику их роста. «От того, куда инвестированы средства, будет зависеть результат деятельности фонда и, соответственно, доходность вашей инвестиции», - отмечает Светлана Парандий, руководитель по вопросам маркетинга и продаж «ОТП Капитал». 

ПАМЯТКА. На что обращать внимание при выборе фонда:

  1. Структура собственности (кто учредитель).

  2. Стаж работы на рынке.

  3. Доходность фонда.

  4. Структура активов (соотношение в портфеле депозитов, облигаций, акций и других активов).

  5. Информативность сайта фонда и администратора.

Очень важно отметить то, что даже если вы выбрали фонд и он не оправдал ваших ожиданий, согласно закону о негосударственном пенсионном обеспечении вы в любой момент можете перевести свои накопления в другой фонд.  Для этого вам стоит лишь открыть счет в новом фонде, написать заявление о переводе в старом и в течение максимум 5 дней ваши средства будут переведены в новый НПФ.

Открываем пенсионный счет

Когда фонд выбран, будущий участник отправляется в офис администратора, который обслуживает ваш НПФ, для заключения пенсионного контракта. Некоторые компании, предлагают заполнить все данные для подписания контракта прямо на сайте. Из документов необходимы лишь паспорт гражданина Украины и справка о присвоении ИНН.

Часть фондов предлагают сразу же в договоре обозначить удобную для клиента схему внесения взносов. Например, ежемесячно или раз в квартал. Но так делают не все. Наиболее удобная схема без схем и графиков взносов. “Мы убрали любые ограничения и предоставили полностью демократическую модель накопления для того, чтобы человек не чувствовал дополнительных обязательств. В этом месяце есть возможность сделать взнос на пенсионный счет - пополняйте, в следующем месяце лишились заработка или появились другие обстоятельства, которые дают дополнительную финансовую нагрузку - не пополняете. Но при этом всегда рекомендуем делать это регулярно” - отметили в НПФ Взаємодопомога. 

Пополнить счет можно используя интернет-банкинг, сервис онлайн-платежей либо через кассу банка. Иногда в системах интернет-банкинга уже есть готовые шаблоны негосударственных пенсионных фондов, по которым участник может регулярно пополнять свой пенсионный счет. 

Важно правильно вносить свои реквизиты при формировании платежа и указать номер своего пенсионного счета и пенсионного контракта. Через интернет-банк эту процедуру делать проще: внесение реквизитов требуется один раз, все данные сохранятся в личном кабинете интернет-банкинга. Там же можно настроить регулярный платеж: отчисления фиксированной суммы, например, раз в месяц будут списываться с карточки или счета автоматически. 

Со временем можно изменить схему внесения взносов. Но важно, чтобы такая возможность была указана в договоре, если в нем присутствует график пополнения. 

Пенсионный счет можно открыть не только для самого себя, но и на третье лицо – супруга (супругу), детей или родителей. В этом случае клиент (подписант контракта) выступает вкладчиком, который производит взносы на своих родственников. 

ПАМЯТКА. Как открыть пенсионный счет:

  1. Обратиться в офис администратора НПФ.

  2. Выбрать сумму накоплений и периодичность взносов (если требуется договором).

  3. Если оформляется контракт на третье лицо, то необходимы данные этого лица (его паспорта, ИНН). 

  4. Подписать пенсионный контракт. Документы: паспорт, ИНН.

Следим за работой НПФ

Когда договор подписан, а счет открыт, остается лишь пополнять счет с регулярностью, указанной в договоре, а также  следить за тем, как работает фонд, какова его доходность и общие результаты его деятельности. 

Для этого можно посещать веб-сайт НПФ, но многие крупные фонды самостоятельно информируют клиентов через рассылку емейлов, на страничках в социальных сетях  и смс-уведомлений. 

Обычно  у клиентов НПФ  есть доступ к онлайн-кабинету, где есть вся информация о состоянии пенсионного счета. Там же можно формировать выписки, в отчетах НПФ можно увидеть, в каких пропорциях и в какие инструменты инвестируются средства вкладчиков. 

Как правило, структура активов крупного фонда представлена депозитами (20-40% активов), гособлигациями (до 40% активов), акциями (до 5% на одного эмитента), корпоративными облигациями (до 5% на одного эмитента). Также часто в портфеле фонда есть банковские металлы (до 5%) и инвестиции в недвижимость (до 5%). 

ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом:

  1. Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету. 

2. Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте.

3. Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).

Наталья Богута для LIGA.net

ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом:

1. Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету. 

2. Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте.

3. Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).

ПАМЯТКА. Как следить за работой фонда и своим счетом:

1. Проверять собственный онлайн-кабинет, формировать выписки по своему счету. 

2. Мониторить отчетность и результаты деятельности на сайте.

3. Изучать полученные от администратора имейлы (смс-уведомления).

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Теги: негосударственный пенсионный фонд, накопительные пенсии
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