Зеленский пообещал повысить пенсии. Но не всем сразу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсионных выплат людям старше 80 лет в 2020 году. Об этом глава государства заявил в эфире программы Право на власть.

"Мы придумали очень интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту. Сначала мы готовы сильно повысить пенсии. Всем не можем, потому что у нас 12 млн пенсионеров. Сразу не можем", - заявил Зеленский.

По его словам, пенсионеров поделили на критерии. Сначала от 400-1000 грн поднимут выплаты украинцам, которые старше 80 лет. В 2020 году на них планируют выделить 13 млрд грн. Зеленский подчеркнул, что далее повышать выплаты хотя пенсионерам старше 75 лет, затем старше 70 лет и т.д.

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