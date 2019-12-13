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Зеленский пообещал повысить пенсии. Но не всем сразу

Зеленский пообещал повысить пенсии. Но не всем сразу
13.12.2019, 11:18

По словам Зеленского, на пенсии в следующем году выделят 13 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсионных выплат людям старше 80 лет в 2020 году. Об этом глава государства заявил в эфире программы Право на власть.

"Мы придумали очень интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту. Сначала мы готовы сильно повысить пенсии. Всем не можем, потому что у нас 12 млн пенсионеров. Сразу не можем", - заявил Зеленский.

По его словам, пенсионеров поделили на критерии. Сначала от 400-1000 грн поднимут выплаты украинцам, которые старше 80 лет. В 2020 году на них планируют выделить 13 млрд грн. Зеленский подчеркнул, что далее повышать выплаты хотя пенсионерам старше 75 лет, затем старше 70 лет и т.д.

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  • 1 декабря Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. Сообщалось, что размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн, а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.

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