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Украинцам пересчитают пенсии: кому ждать повышения, а кому нет

Украинцам пересчитают пенсии: кому ждать повышения, а кому нет
29.11.2019, 18:17

Пересчет пенсий проведут в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста

Пенсионный фонд осуществит пересчет пенсионных выплат 1 декабря 2019 года. Это связано с изменением прожиточного минимума, сообщает пресс-служба ПФУ.

В ПФУ отметили, что размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн, а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.

В ведомстве подчеркнули, что пересчет выплат происходит автоматически, без обращения пенсионеров в органы ПФУ.

Без повышения выплат останутся семь категорий население: дети войны; лица, проживающие в горных населенных пунктах; иждивенцы; граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы; граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы; пенсионеры, которые продолжают работать.

  • 1 июля в Украине минимальная пенсия выросла на 67 грн до 1564 грн.
  • Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев заявил, что второй уровень пенсионной системы, который предусматривает обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, появится в Украине не раньше 2023 года.

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пенсия ПФУ
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