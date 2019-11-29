Украинцам пересчитают пенсии: кому ждать повышения, а кому нет

Пенсионный фонд осуществит пересчет пенсионных выплат 1 декабря 2019 года. Это связано с изменением прожиточного минимума, сообщает пресс-служба ПФУ.
В ПФУ отметили, что размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн, а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.
В ведомстве подчеркнули, что пересчет выплат происходит автоматически, без обращения пенсионеров в органы ПФУ.
Без повышения выплат останутся семь категорий население: дети войны; лица, проживающие в горных населенных пунктах; иждивенцы; граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы; граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы; пенсионеры, которые продолжают работать.
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