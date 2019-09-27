В Минсоцполитики сказали, что будет с накопительными пенсиями

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок", - сказала Соколовская.

Он отметила, что исследования показывают слишком высокие ожидания людей относительно этой системы, но "люди не до конца понимают, сколько это будет средств".

Соколовская считает, что сначала нужно создать дизайн накопительной системы: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет", - сказала Соколовская.

Она напомнила, что первым шагом к накопительным пенсиям стало принятие законопроект о "сплите". В нем есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. "Если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", - добавила министр.

Кроме того она подчеркнула, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики.

"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", - считает министр.