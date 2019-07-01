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01.07.2019, 12:00

В Украине выросла минимальная пенсия

В Украине выросла минимальная пенсия

Минимальная пенсия выросла на 67 грн - до 1564 грн

В Украине с 1 июля размер минимальной пенсии вырос на 67 грн, до 1564 грн.

Это первое плановое повышение в этом году, заложенное в государственном бюджете.

Еще одно повышение ожидает пенсионеров 1 декабря. Минимальная выплата повысится на 74 грн и составит 1638 грн.

Кроме того, с 1 июля Кабинет министров установил доплаты к пенсиям для людей с большим трудовым стажем, но не высоким уровнем зарплаты. По словам премьера Владимира Гройсмана, их пенсии составят не менее 2000 грн.

С 1 марта пенсии автоматически проиндексировали для более 10 млн пенсионеров. Согласно новому принципу, автоматическая индексация происходит по двум показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Средняя сумма индексации пенсий составила 514 грн.

Кроме того, около 2,1 млн пенсионеров, у которых большой трудовой стаж, но пенсия ниже 1700 грн, получили единовременные выплаты по 2410 грн во время президентской кампании.

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Теги: пенсии, повышение пенсий
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