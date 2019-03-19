Как выросли пенсии украинцев после индексации

Средняя сумма индексации пенсий в марте составила 514 грн, сообщает пресс-служба правительства.

По словам вице-премьера Павла Розенко, на 100-400 грн пенсии повысили для 2,5 млн человек, на 400-700 грн - более 1,5 млн, на 700-1000 грн - для 500 000 человек. Также он утверждает, что для 2,5 млн пенсионеров ежемесячные выплаты повысили более чем на 1000 грн.

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Еще около 2,1 млн пенсионеров, у которых большой трудовой стаж, но пенсия ниже 1700 грн, получат единовременные выплаты в размере 2410 грн, напомнил Розенко. Сумму эту выплачивают двумя частями - 1205 грн с 1 марта и 1205 грн с 1 апреля.

С 1 марта пенсии автоматически проиндексировали для более 10 млн пенсионеров. Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты.

В Минсоцполитики сообщали, что среднее повышение выплат составит 255 грн.

В НБУ прогнозируют, что рост социальных выплат окажет влияние на инфляционные ожидания.