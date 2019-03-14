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14.03.2019, 16:58

Что будет с ценами после роста соцвыплат: прогноз НБУ

Что будет с ценами после роста соцвыплат: прогноз НБУ

Рост социальных выплат окажет влияние на инфляционные ожидания, считают в Нацбанке

Национальный банк Украины считает, что рост социальных выплат окажет незначительное влияние на динамику инфляции, пишет Finclub со ссылкой на директора департамента монетарной политики и экономического анализа Сергея Николайчука.

По его словам, НБУ оценивал влияние отдельных решений о повышении социальных стандартов еще до монетизации субсидий и до дополнительного повышения пенсий. По каждому из решений оценки выходили на 0,1%, то есть незначительные.

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НБУ пристально следит за ситуацией, добавил чиновник.

"Если просуммировать совокупный эффект всех этих мер, то мы ожидаем, что эффект должен быть несущественным, но может повлиять на инфляционные ожидания, учитывая всю информационную кампанию, которая сопровождала эти меры", - отметил Николайчук.

Напомним, с 1 марта правительство проводит плановую индексацию пенсионных выплат. В рамках этой индексации по инициативе президента Петра Порошенко внедряются также дополнительные пенсионные выплаты. В марте-апреле пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, начислят единоразовую компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Она составит 2400 грн.

Также с 4 марта в Украине начали выплачивать субсидии наличными.

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Теги: монетизация субсидий, инфляция, пенсии
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