Деньги от "евроблях" отдадут пенсионерам: Порошенко назвал сумму

В марте-апреле пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат единоразовую компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совещания с представителями Кабмина 25 февраля.

"Мы нашли возможность возвратить пенсионерам индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - сказал он.

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Такую компенсацию, по словам президента, получат те пенсионеры, которым в результате индексации, возобновляеющейся с первого марта, начислят небольшую сумму.

"Будут те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн, получат компенсацию в течение марта и апреля", - пояснил Порошенко.

Как уточнил министр соцполитики Андрей Рева, выплачивать компенсации будут за счет денег от растаможки "евроблях". По словам Порошенко, на сегодня это 13,6 млрд грн.

Выплаты по индексации пенсий и монетизации субсидий начнутся одновременно с четвертого марта.

С первого марта этого года пенсии вырастут на 17-20%. В Кабмине обещают, что перерасчет пенсий теперь будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.